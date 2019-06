Il bollettino della protezione civile regionale.

Immancabile come ogni anno, con l’arrivo del caldo torna l’allerta incendi. La Protezione civile regionale ha diramato il solito bollettino indicando, per la giornata di oggi, un pericolo diffuso in molte zone della Sardegna.

L’allerta è gialla a Sassari, nel Sulcis e nel Medio Campidano. Ma l’attenzione diventa rinforzata nella zona di Tempio. E ancora: sotto controllo tutta la Gallura, con Olbia compresa.

La Protezione civile spiega che l’allarte gialla significa che l’incendio “può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra, eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei leggeri della Regione”.

(Visited 149 times, 154 visits today)