Porta il materasso a San Simplicio e lo scarica in piazza, ma viene ripreso

Degrado in diretta nel quartiere San Simplicio.

A volte vengono beccati. Questa mattina, davanti gli occhi increduli dei passanti, un uomo ha portato in spalla un materasso per poi lasciarlo in piazza San Simplicio. La scena è stata ripresa dai passanti e postata sui social.

Da diverso tempo diverse persone hanno scambiato il quartiere per un grosso cassonetto, in quanto ogni giorno, come denunciano i residenti, nel rione di Olbia vengono gettati rifiuti di ogni tipo anche da parte di persone che non abitano in quel luogo.

Lo dimostra, infatti, il video che è stato pubblicato nel gruppo dedicato al quartiere olbiese, che riprende il giovane straniero arrivare dal centro storico di Olbia e raggiungere il rione. La scena ha causato non poche polemiche tra i residenti, anche perché recentemente qualcun altro aveva buttato un altro materasso.

