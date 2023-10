La Guardia costiera La Maddalena andrà a Lampedusa.

La Guardia costiera di La Maddalena andrà in missione a Lampedusa. È prevista per domani mattina all’alba la partenza della Motovedetta Search and Rescue CP 306, per prendere parte al dispositivo aeronavale organizzato nell’ambito dell’operazione internazionale di pattugliamento congiunto per la vigilanza sui flussi migratori e per la sorveglianza ai fini della sicurezza marittima, a tutela della vita umana in mare.

L’impiego della Motovedetta – il cui equipaggio è composto da cinque militari al Comando del 1° Luogotenente Stefano Brigida – rientra nell’ambito del programma di potenziamento dei mezzi navali della Guardia Costiera impegnati quotidianamente nello Stretto di Sicilia allo scopo di pattugliare le frontiere europee, garantire la sorveglianza marittima, nonché di prestare assistenza e soccorso alle imbarcazioni in difficoltà in quel tratto di mare.

Il Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Fregata (CP) Emiliano Santocchini, nell’auspicare il pieno successo dell’attività operativa, ha voluto esortare i componenti dell’equipaggio ad intraprendere questa nuova delicata missione con l’assoluta consapevolezza dell’importanza dell’impegno profuso costantemente dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera nel bacino del Mar Mediterraneo per la salvaguardia della vita umana in mare.

