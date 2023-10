Mobilitazione per il basso di Tore Fazzi rubato ai Collage

Dopo il successo in piazza in terra pugliese, per i Collage è arrivata la tristezza per il furto dell’auto col basso di Tore Fazzi. Dopo il loro appello sui social è partita la mobilitazione per rintracciare il suo strumento, un pezzo unico. Tanti bassisti hanno gli occhi aperti nella Penisola per vedere se qualcuno mette in vendita quel tesoretto che i ladri hanno trovato dentro l’auto. Tra loro anche il “padre”, il liutaio toscano che quel basso lo ha costruito con le sue mani. “Ci sono rimasto veramente male, mi dispiace proprio – racconta Emiliano Nencioni, della liuteria Biarnel -. Per realizzarlo ci son voluti mesi e ogni basso per me è come un figliolo. Mi fa rabbia pensare che qualcuno lo stia rivendendo, maltrattando oppure sia buttato in qualche cespuglio”.

Quello che hanno portato via ai Collage non è un basso “normale”, ma un vestito su misura con tanto di personalizzazione e nome di Tore Bazzi inciso. “Si tratta di uno strumento di liuteria, con una forma particolare: ha cinque corde ed è headless, senza paletta – spiega Nencioni -. Il modello è Scorcio 34 ed è facilmente riconoscibile”. Chi ha rubato l’auto nelle campagne foggiane probabilmente non ha dimestichezza con quello strumento e potrebbe cercare di rivenderlo. “È troppo riconoscibile, ha il top in radica di pioppo che anche se provano a riverniciarlo poi si vedranno le venature della radica – racconta il patron della liuteria Biarnel -. Anche la scritta col nome di Tore è sotto il trasparente, per toglierla dovrebbero raschiare tutto e si vedrebbe comunque”.

Secondo l’esperto un addetto ai lavori non lo metterebbe sul mercato perché è un pezzo che scotta, ma può finire regalato a un ragazzino o buttato per strada. “In ogni caso mi dispiace troppo per la perdita. Non ho più sentito Tore dopo la consegna, ma questo furto mi ha scosso emotivamente – conclude Nencioni – quindi se ne vuole un altro sono prontissimo a rifarlo e con un super prezzo di favore“. L’esperto consiglia di tenere gli occhi aperti sul sito di Mercatino musicale, ma anche su Subito.it e Marketplace di Facebook.

Ecco il basso rubato:

