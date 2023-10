Suonano alla porta e chiedono soldi per San Simplicio, ma è una truffa

La truffa su San Simplicio che gira a Olbia.

Suonano alla porta e chiedono soldi a nome della ”Parrocchia di San Simplicio”. Bersaglio di questa nuova truffa che sta girando a Olbia sono gli anziani, che hanno rischiato di essere vittime di raggiro. A mettere in guardia i residenti il parroco don Tamponi, che ha rilasciato un avviso sui social.

“È assolutamente falso – dice il sacerdote della Basilica – Non accogliete nessuno in nostro nome. Avvisate per favore. Aggiungo per sempre, per essere chiari e non avere mai dubbi: nel territorio della Parrocchia di San Simplicio gli unici ad avere il permetto di fare casa per casa sono il Comitato del Santo Patrono. Nessuno può chiedere mai denaro, altrimenti non è certo in buona fede”.

