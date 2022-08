Lo scontro tra moto a Porto Rotondo.

Incidente stradale, questa mattina, a Porto Rotondo. Un 46enne, che si trovava in sella ad un Tmax, si è scontrato contro un altro scooter arrivato a forte velocità. Nell’impatto entrambe le moto sono rimaste in piedi, ma l’impatto è stato così devastante che la tibia del motociclista con il Tmax è stata seriamente lesionata.

Sul posto, in via Clelia, è intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza del Soccorso Sant’Anna. Trasportato all’ospedale di Olbia, l’uomo verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici. Le sue condizioni generali, tuttavia, non destano preoccupazione.