Successo per Elisa a Olbia, Nizzi: “Agosto con numeri mai visti”

Elisa incanta il pubblico di Olbia e il sindaco Nizzi celebra l’artista e la stagione turistica

Il sindaco di Olbia celebra Elisa per il suo concerto e si gode il successo della stagione turistica, trainata anche dai concerti. “Nella splendida cornice dell’Olbia Arena, la voce di Elisa ha letteralmente incantato i tantissimi fans accorsi per godersi lo spettacolo – dichiara Settimo Nizzi -. In un clima di festa si è parlato di ambiente, futuro ed ecosostenibilità, temi per noi molto cari e che continueremo a sostenere con il nostro lavoro”.

La cantante friulana non è scappata dopo l’ultima canzone, ma ha portato avanti il suo impegno anche lontano da applausi e riflettori. “Al termine del concerto – rivela Nizzi -, l’artista si è trattenuta a lungo nel backstage con una rappresentanza delle associazioni dedicate a persone con disabilità, accorse numerose per ascoltare la sua bellissima musica”. Il primo cittadino è soddisfatto per il bilancio di questa stagione e del pubblico attirato nel nuovo spazio ‘Olbia Arena‘ che ha ospitato i quattro giorni a cavallo di Ferragosto del Red Valley festival e la serata di Elisa sabato 27. “È stato un evento che ha dimostrato il grande potenziale dell’Olbia Arena e la capacità attrattiva della nostra città – conclude Settimo Nizzi -. Che si appresta a chiudere il mese di agosto con numeri mai visti prima d’ora. Un grazie alla città e a tutti gli attori coinvolti per la perfetta riuscita del concerto”.