Tamponamento a catena.

Incidente sul cavalcavia, in via dell’Unità d’Italia a Olbia. Tre auto si sono scontrate in un tamponamento a catena in direzione Via Vittorio Veneto. L’impatto non ha registrato feriti ma molti rallentamenti al traffico verso via Roma e viceversa.

L’incidente è avvenuto verso le 14. Sul posto la polizia locale di Olbia per i rilievi, ancora non è ben chiara l’esatta dinamica del sinistro .

