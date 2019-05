Traffico in tilt.

Sono appena iniziati i lavori sulla sopraelevata sud di Olbia e la pazienza degli automobilisti è già stata messa a dura prova. Code e file interminabili per arrivare dall’altra parte della città o cercare di uscire da Olbia. Disagi e automobilisti su tutte le furie.

In molti si chiedono se questo tipo di lavori potevano esser fatti in inverno, quando ancora la stagione estiva è lontana.

Mentre altri automobilisti si chiedono se i ritmi dei lavori possono accelerare per diminuire i tempi di questo grosso disagio del traffico in città. Nel frattempo in quel tratto di strada si prosegue a passo d’uomo e si presume la fine dei lavori per il 30 giugno 2019.





