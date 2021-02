I controlli dei carabinieri di Olbia.

Nottata impegnativa per il Radiomobile dei carabinieri di Olbia, perché poco dopo hanno deferito in stato di libertà un 22enne residente a Buddusò, poiché, alla guida del veicolo, in via Roma, all’invito a fermarsi al posto di controllo non ha ottemperato all’alt, tentando la fuga.

Raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento, è stato accertato stesse guidando privo di patente di guida poiché sospesa. Per lui sono scattate, oltre alla denuncia, le sanzioni covid.

(Visited 96 times, 96 visits today)