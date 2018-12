Il sindaco di Olbia interviene sul caso della discarica.

Usa la comunicazione dei social, per ribadire quello che, ieri sera, nel corso del Consiglio comunale, aveva già detto. E cioè che “no, non chiuderemo la discarica di Spiritu Santu”. Che anzi, “la trasformeremo in un impianto moderno per produrre biogas e biometano”. E che “è ora di finirla con questi attacchi dei fenomeni da tastiera”.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi torna oggi sul tema della discarica per fare chiarezza su “fatti oggetto di puro sciacallaggio politico a fronte di un po’ di visibilità”. E ribadisce: “È in corso un’indagine della magistratura e noi non entriamo in merito ai procedimenti, ma noi il buon nome del Comune di Olbia lo difenderemo sempre”.

Assicura i cittadini: “Parleremo alla gente con gli atti alla mano, non con le chiacchiere da tastiera”. E ricorda: “Quella discarica è lì perché tempo addietro venne deciso dal Consiglio Comunale di Olbia, quando ancora io facevo solo il medico. E quella discarica non solo dà lavoro a tantissime famiglie, ma permette di smaltire i rifiuti delle attività che senza quel servizio abbasserebbe la saracinesca”.

“I fanghi realizzati a seguito dei trattamenti dei rifiuti della Asdomar con il depuratore, dove li mandiamo? – prosegue -. Oppure mandiamo a casa 300 persone perché qualcuno si sveglia in vena di spot di facile richiamo e a colpi di hashtag chiama i rifiuti veleni?”. Il primo cittadino precisa che “non solo quindi non c’è intenzione di chiudere la discarica, ma di implementare l’infrastruttura tecnologica, in modo da produrre biogas e biometano a beneficio di strutture come il Mater Olbia e per nostri concittadini”.

E va all’attacco dicendo che “abbiamo già dato mandato ai nostri legali per rilevare le preoccupanti posizioni prese da chi cerca facile visibilità a discapito di chi lavora”. Un messaggio chiaro rivolto alle opposizioni, che hanno stigmatizzato il sequestro della discarica e criticato l’operato del sindaco.

