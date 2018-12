I grandi concerti del 2019 in Sardegna: prime conferme

Pausini e Antonacci in tour in Sardegna.

Laura Pausini in concerto a Cagliari. Ormai è ufficiale, torna in concerto in Sardegna dopo 10 anni di assenza. La cantautrice, reduce dall’ennesimo successo ai “Latin Awards“, canterà alla Fiera di Cagliari il prossimo 1 agosto 2019. A salire sul palco con lei ci sarà Biagio Antonacci per il tour “Laura&Biagio stadi 2019″. I due artisti canteranno alcuni pezzi assieme. La data di Cagliari è l’unica in Sardegna. I due artisti si esibiranno anche a Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna, Padova e Messina.

