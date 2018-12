Il mercatino arriva in piazza Amucano.

Dopo le perplessità e i disagi degli ambulanti a posto fisso del mercatino del martedì in piazza Crispi a Olbia, che aveva scaturito diverse preoccupazioni e polemiche, ora arrivano buone notizie. Da oggi il mercatino è tornato al centro, nella temporanea locazione del piazzale Amucano e dintorni. L’Aspo ha assegnato gli stalli che sono in tutto 58.

Per il non alimentare sono 33, 12 per l’alimentare e 11 per i produttori agricoli, 2 i posteggi liberi. La suddivisione da parte dell’Aspo è stata fatta così: in piazzale Amucano ci saranno 13 ambulanti, 7 tra la piazzetta Rita Denza e via Risorgimento, 35 nei parcheggi della stazione e 3 in via Napoli. Nel frattempo piazza Crispi sta subendo dei lavori di ristrutturazione, come tutta la zona del lungomare di via Redipuglia.

(Visited 83 times, 83 visits today)