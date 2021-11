L’inaugurazione a Olbia.

E’ ufficiale, la stazione ferroviaria di Olbia inaugurerà il 15 dicembre. Sono in dirittura di arrivo i lavori per il completamento della struttura che accoglierà finalmente la nuova sede dei treni.

L’ultimazione della stazione comprenderà anche la riqualificazione delle vie che la circondano. Dopo via Mameli, quindi, continueranno i lavori per realizzare i nuovi marciapiedi. “Dopo che saranno ultimati quelli di via Mameli – ha detto il sindaco di Olbia Settimo Nizzi – , i lavori di messa in sicurezza del quartiere e di manutenzione straordinaria inizieranno anche sul lato sinistro di via vittorio Veneto, nel marciapiede che porterà alla nuova stazione”.