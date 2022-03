Le polemiche a Olbia.

“Cambiate il nome a via Mosca”. Scoppiano a Olbia le polemiche sul nome della strada recentemente inaugurata, ovvero la bretella che connette viale Aldo Moro con via Veronese. La rabbia è partita in seguito all’annuncio sull’apertura della nuova strada, lamentele scaturite in merito al nome, dedicato a una città della nazione che in queste settimane sta bombardando l’Ucraina.

Il sindaco Nizzi ha voluto rispondere anche ai numerosi indignati, che tra ieri e oggi stanno tempestato anche la pagina social del primo cittadino. “La gente può dire giustamente ciò che vuole, noi abbiamo fatto tale scelta – dichiara -, perché questa è la zona delle capitali d’Europa e via Mosca esiste da tanto tempo. Se non fosse stato per l’ultima vicenda che ha interessato esclusivamente il presidente della Russia, Putin, l’Italia ha sempre avuto ottimi rapporti con il paese. Qui la colpa è di una sola persona e non certo dei moscoviti né tanto meno dei russi”.