Apre la strada di via Mosca a Olbia.

La strada di via Mosca è stata riaperta. Questa mattina a Olbia si è tenuta l’inaugurazione del tratto di strada che collega via Veronese a via Aldo Moro. Un lungo viale alberato, marciapiedi grandi e tanti cantieri che stanno prendendo vita e che costituiranno il nuovo polo commerciale e sportivo olbiese.

Sulla nuova arteria nascerà anche una pista ciclabile, che si connetterà fino a via Veronese. “La faremo prossimamente – dichiara il sindaco Settimo Nizzi -, in modo che chi viene da queste parti in bicicletta possa liberamente andare verso via Veronese e fare il giro. Là attualmente la strada è un po’ difficile da percorrere in piena sicurezza, però con la prosecuzione dei lavori la parte che passerà davanti alla nascente nuova scuola sarà a senso unico”.

Un progetto che parte da lontano. A realizzare il primo, negli anni 2000, fu l’ingegnere compianto Michele Territo, successivamente se ne sono susseguiti altri. “Questa è la nuova zona di Olbia, non soltanto a livello commerciale – prosegue Nizzi -, ma nascerà anche l’area sportiva dove andremo a realizzare campi da tennis, da ginnastica, ma soprattutto il grande sogno di Olbia ossia il nuovo palazzetto comunale che fino ad oggi non avevamo avuto l’opportunità di realizzare. Con i primi 13 milioni di euro penso che riusciremo a fare una bella infrastruttura”.

Sulla nuova strada sono stati realizzati anche tanti parcheggi, pubblici e privati. “Chiedo ai residenti di rispettare le norme – aggiunge -. Alcuni nonostante il numero di stalli, continuano a parcheggiare sulla strada. Da questo pomeriggio la polizia locale sanzionerà chi non si fermerà sulle tante aree di sosta messe a disposizione”.