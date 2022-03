I lavori ad Arzachena.

Lavori in corso sulla strada di Arzachena che collega la vecchia e la nuova area della zona artigianale. Sul tratto della località Naseddu stanno cominciando gli interventi di bitumatura. Per permettere la realizzazione di questi, l’amministrazione comunale ha fatto chiudere il tratto per alcuni giorni.

L’iniziativa è dell’assessore ai Lavori Pubblici, Fabio Fresi, nell’ambito di una serie di interventi di riqualificazione della viabilità cittadina. Una volta terminati saranno aperti i cantieri nelle zone Cuncosu, Rena, Mascaratu, dove è prevista la sistemazione delle cunette e dei guard rail.