Il villaggio nuragico a Olbia.

Tornerà a nuova vita il villaggio nuragico nell’area vicino al Nuraghe Belveghile di Olbia. La campagna di scavi è in corso e in due anni il sito archeologico sarà fruibile ai visitatori.

Gli scavi sono cominciati lo scorso giugno, grazie a un progetto del Segretariato regionale del ministero della Cultura per la Sardegna e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro. Il sito archeologico, compreso il nuraghe Belveghile, sarà completamente restaurato e reso accessibile. Inoltre, andrà, anche, a integrare la rete museale di Olbia.

Il primo step dei lavori prevedono la pulizia dell’area e la messa in evidenza del villaggio nuragico, dando risalto ai reperti del sito archeologico. L’esecuzione dei lavori è stata finanziata per 1 milione di euro, di questi 200mila sono già investiti per la campagna di scavo.

(Visited 1 times, 1 visits today)