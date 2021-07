Assolta la società della Sassari – Olbia.

C’è una svolta giudiziaria riguardo i lavori di adeguamento del lotto 2 nei cantieri della strada della Sassari – Olbia. Il gup del tribunale di Udine ha assolto gli amministratori della “Vidoni spa“, dalle accuse di bancarotta documentale e fraudolenta della società “Sassari Olbia lotto 2”, che stava eseguendo i lavori, poi fallita.

La vicenda.

La “Sassari Olbia lotto 2” era stata costituita nel 2015 sotto forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata. Lo scopo era quello di svolgere i cantieri del tratto stradale con un appalto di circa 71 milioni di euro.

Marco Vidoni e Franco Soldati erano stati accusati, insieme a Giovanni Bernardis, per il quale era stato avanzato il non luogo a procedere, di bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta. Secondo la Procura di Udine, il dissesto finanziario dell’azienda avrebbe portato al fallimento del consorzio che gestiva il lotto sulla Sassari – Olbia causato dalle scelte del consiglio di amministrazione. Tesi che il gup si è sentito di rigettare assolvendo tutti gli amministratori poiché il fatto non sussiste.

