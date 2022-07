Il rimborso ai passeggeri per il volo cancellato.

Mattina da incubo per i passeggeri diretti a Bologna con un ritardo di oltre tre ore all’atterraggio. È accaduto, questa mattina, con il volo Olbia Bologna V71825, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Volotea.

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 6:15 e atterrato solamente alle 10:31.

Un disservizio che ha portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere la città bolognese, che, però, grazie all’assistenza gratuita di ItaliaRimborso, possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che il ritardo, infatti, sia dovuto a problematiche della compagnia aerea.

