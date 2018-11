Si apre una voragine in via Malta a Olbia: pericolo per auto e pedoni

Pericolo in via Malta.

Una buca pericolosa per chi viaggia su ruote ma anche per i pedoni. La voragine in via Malta è infatti nel bel mezzo della strada e, oltre a mettere a rischio ammortizzatori di auto e moto, è un vero incubo anche per chi attraversa la strada. Preoccupati i residenti della via chiedono un intervento urgente al Comune per rattoppare la buca. Si tratta di una via molto frequentata, dietro via Vittorio Veneto. Ma sul web sono tantissime le segnalazioni di buche e voragini pericolose, da via Galvani a via Mameli, alle periferie della città.