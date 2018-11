Il mercatino di Olbia in via San Gallo.

In attesa che l’area compresa tra piazzetta Rita Denza e piazzale Amucano sia pronta, il mercatino del martedì di Olbia, quello che tradizionalmente si teneva in piazza Crispi, da domani si sposta in via San Gallo. Una soluzione temporanea, che dovrebbe durare per meno di un mese, per rendere operativo il trasloco dei banchetti in centro.

L’idea di portare il mercatino del martedì da piazza Crispi, che sarà ora interessata dai lavori di riqualificazione del lungomare, al centro, in zona stazione, ha fatto molto parlare di sè, in questi giorni. Dividendo i commercianti e gli stessi ambulanti, perplessi dalla possibilità di parcheggio per le auto.

