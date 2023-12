Padru saluta Luciana Pitta, proclamato il lutto cittadino

L’ultimo saluto a Luciana Pitta di Padru.

La prematura scomparsa di Luciana Pitta ha suscitato grande commozione nel paese di Padru. Il triste annuncio è stato dato, con profondo dolore, dal compagno Giuseppe, dei fratelli Gian Paolo, Elio con Anna e di tutti i parenti.

I funerali si sono tenuti nel pomeriggio di oggi, nella chiesa di Sant’Elia in Sa Serra. In un segno di rispetto e amore, la famiglia ha chiesto di evitare fiori e ha incoraggiato invece opere di bene in memoria di Luciana. “Vogliamo onorare la sua vita con gratitudine, rendiamo omaggio ad una donna che ha ispirato con il suo amore incondizionato, la sua gentilezza e la sua disponibilità”, la ricordano i familiari.

Il sindaco di Padru, Antonello Idini, ha proclamato il lutto cittadino in occasione del funerale di Luciana Pitta, avvenuto oggi. L’ordinanza numero 26, firmata dal sindaco, esprime il profondo cordoglio della città per la prematura scomparsa della concittadina, evidenziando la commozione dell’intera comunità.

La dichiarazione del lutto cittadino è stata fatta con l’intento di partecipare al dolore della famiglia di Luciana Pitta e della comunità di Padru durante i funerali. In segno di rispetto, sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche programmate, e le bandiere saranno esposte a mezz’asta nei luoghi pubblici.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui