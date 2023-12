“Pittulongu senza luminarie di Natale, noi dimenticati”. Lo sfogo dei residenti

Le lamentele dei residenti di Pittulongu a Olbia.

“Ma le luminarie natalizie almeno nella via principale di Pittulongu non sono previste?”. È parte dello sfogo degli abitanti della frazione in questi giorni. I residenti si lamentano della scarsa importanza che il Comune darebbe ad una zona così abitata, sia nei confronti del resto della città, che di altre frazioni, come Murta Maria.

“Eppure anche noi contribuiamo come tutti gli altri alle varie tasse comunali”, dicono gli abitanti della frazione. Inoltre i residenti si lamentano che “la via principale è spenta e ci sono poche attività commerciali e occasioni di ritrovo”. La maggior parte di loro concorda sul fatto che “lamentarsi e basta serve poco”.

“Quel “Buone Feste” mette una tristezza unica”, ha aggiunto un altro residente sull’unica luminaria che compare nel viale. “Tra l’altro è al contrario, per i golfarancini?”, si chiede un altro. E ancora: “Sarebbe bello almeno che potassero gli alberi”.

