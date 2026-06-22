Palau, pubblicate le graduatorie per i centri estivi dei minori

Il progetto del Comune di Palau.

Il settore socio-culturale del Comune di Palau ha ufficialmente approvato la graduatoria relativa al progetto di attività estive per minori denominato “Un’estate al mare 2026”. L’attesa iniziativa, espressamente rivolta ai bambini e ai ragazzi del territorio, si svolgerà nel periodo compreso tra il 2 luglio e il 4 settembre 2026, prevedendo una precisa articolazione in diversi gruppi strutturati in base alle specifiche fasce d’età.

L’iniziativa.

A seguito dell’accurata istruttoria effettuata sulle istanze pervenute, sono state definite diverse categorie di esito per le domande presentate. All’interno del provvedimento si distinguono i soggetti ammessi, i quali risultano suddivisi per gruppi di età e ordinati in base al punteggio attribuito, e i candidati ammessi con riserva per lo scorrimento della graduatoria, che avranno la possibilità di accedere al servizio nell’eventualità di rinunce da parte dei primi firmatari.

Sono stati inoltre individuati gli idonei non ammessi, ovvero coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti necessari, sono rimasti momentaneamente esclusi a causa della limitazione dei posti disponibili, e infine gli esclusi, estromessi per il mancato rispetto dei requisiti previsti o per il superamento dell’età massima consentita dal bando. Le graduatorie definitive operano una chiara distinzione anche tra i nuclei familiari residenti nel Comune di Palau e quelli non residenti.

Le ammissioni.

Le ammissioni al servizio sono state formulate rigorosamente sulla base dei punteggi assegnati secondo i criteri prestabiliti dal bando comunale. Contestualmente, per ciascun beneficiario è stata determinata la quota di partecipazione mensile, la quale risulta variabile in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e alle opzioni orarie o giornaliere richieste, inclusa l’eventuale partecipazione alle attività nella giornata del sabato.

Il Comune fa sapere che le famiglie dei minori regolarmente ammessi verranno contattate direttamente per ricevere tutte le indicazioni operative necessarie relative all’avvio del servizio, alle modalità di pagamento e alla frequenza. L’Ente invita in ogni caso tutti gli interessati a consultare la graduatoria completa pubblicata dagli uffici competenti al fine di verificare la propria posizione specifica tramite il numero di protocollo della domanda.

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