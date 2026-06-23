Si avvicina alla ex nonostante il divieto, arrestato a Trinità

Un uomo è stato arrestato a Trinità.

Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Trinità d’Agultu e Vignola, con l’accusa di aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura cautelare già disposta nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria. L’intervento è avvenuto nella mattinata di venerdì 19 giugno, durante un servizio ordinario di controllo del territorio. I militari hanno individuato il soggetto nei pressi di via Brigata Sassari, in un’area molto vicina al luogo di lavoro dell’ex compagna, dove la donna si trovava in quel momento.

La presenza dell’uomo in quella zona è stata ritenuta incompatibile con le prescrizioni imposte dal provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, che gli vietava espressamente di avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati. Il divieto era stato disposto a seguito di accertamenti condotti dagli investigatori su una serie di comportamenti che si sarebbero protratti nel tempo. Secondo quanto ricostruito, tra giugno 2025 e il mese di maggio scorso l’uomo avrebbe tenuto atteggiamenti violenti nei confronti della donna, attraverso aggressioni fisiche, offese e minacce.

Dopo l’arresto, l’indagato è stato condotto presso le camere di sicurezza, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha coordinato le attività, disponendo la successiva udienza davanti al Tribunale. Al termine del procedimento, il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato nei confronti dell’uomo la misura degli arresti domiciliari, con l’obbligo di utilizzo del braccialetto elettronico.

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