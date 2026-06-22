Meteo Olbia 23 giugno, caldo e notti tropicali in Gallura

Le previsioni meteo per il 23 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 23 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata stabile e molto calda con sole prevalente e condizioni tipicamente estive su tutto il territorio. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno per gran parte della giornata. Questa situazione si inserisce in un contesto dominato dall’alta pressione che continua a mantenere temperature elevate su tutta quanta la Sardegna.

Le temperature torride in Gallura

Le temperature massime potranno raggiungere i 34-36 gradi soprattutto nelle aree interne della Gallura, mentre lungo la costa il caldo sarà leggermente mitigato dalla brezza marina. Anche durante la notte il calore resterà protagonista: le minime si manterranno diffusamente sopra i 20-22 gradi, confermando la presenza di notti tropicali su gran parte del territorio.

Il meteo a Olbia e in Gallura in questi giorni è pienamente estivo, con giornate molto calde e serate che offrono un lieve sollievo solo nelle ore più tarde. Le località costiere restano molto frequentate, soprattutto al tramonto e nelle ore serali, quando le temperature diventano più sopportabili e il turismo si concentra lungo il litorale e nei centri principali della Gallura.

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