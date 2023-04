La pista ciclabile cambierà il porto di Palau.

Nelle ultime ore gli operai sono giunti sul porto di Palau, dove è in corso un cantiere. Là sorgerà una pista ciclabile che percorrerà tutto il lungomare del paese. I lavori rappresentano il primo lotto di appalto che oltre a congiungersi con l’attuale pista esistente all’ingresso del paese, dal porto arriverà fino al Vecchio Marino.

La seconda fase dei lavori prevede la realizzazione del percorso che dal Vecchio Marino arriverà fino alle Saline, luogo in cui è previsto il congiungimento con la pista ciclopedonale in programma nel comune di Arzachena. Per lavori sono stati investiti 1.900.000 di euro, finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Sardegna, in base al programma territoriale denominato “La città dell’Acqua, percorso delle vie del mare”, attuato tramite il soggetto identificato nell’Unione dell’Alta Gallura.

