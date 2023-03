Nuovi pontili nel porto di Palau: il restyling da un milione e mezzo di euro

I lavori nel porto di Palau.

Nel porto di Palau arrivano nuovi pontili e passerelle. La rivoluzione nel comune gallurese costerà un milione e mezzo di euro e cambierà il look delle vecchie strutture che risalgono agli anni ’80. L’amministrazione del paese ha sottoscritto il contratto d’appalto tra l’Ente e una società milanese di ingegneria marittima.

La prima parte dei lavori, che si svolgeranno entro il mese di maggio, fa sapere l’amministrazione comunale, prevedono la manutenzione dei fingers laterali e la sostituzione dei pontili B e C. “Il primo intervento di posa dei pontili avvenne tra il 1985 e il 1986, mentre la configurazione attuale è stata realizzata con un progetto successivo, mediante la posa di due nuovi pontili”, rende noto il Comune. L’appalto prevede la realizzazione dei lavori in 152 giorni in tempo per la stagione estiva, mentre la seconda parte dell’intervento riprenderà il primo ottobre. Dopo l’estate saranno installati i rimanenti 5 pontili.

