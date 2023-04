Giornata della Terra: bio passeggiata nel Seaty di Golfo Aranci

La passeggiata ecologica a Golfo Aranci.

In concomitanza con la Giornata della Terra, il prossimo 22 aprile, World Rise e il team delle Consulenti di Yves Rocher di Olbia organizzeranno a Golfo Aranci una bio passeggiata di sensibilizzazione ambientale all’interno di Seaty, la prima area di conservazione marina locale che si estende per circa 1300 m dalla

spiaggia dei Baracconi fino a Cala Moresca e ospita, nelle sue acque, una straordinaria biodiversità marina.

La passeggiata è aperta a tutti, totalmente gratuita e sarà guidata dal Custode dell’area Seaty, Renato Romor, Istruttore subacqueo e esperto fotografo naturalista che guiderà i partecipanti alla scoperta

della flora e fauna dell’ambiente visitato. Partendo dalla Spiaggia dei Baracconi si raggiungerà a piedi la

spiaggia di Cala Moresca per poi proseguire verso la zona panoramica della Batteria, si riscenderà verso il Cimitero degli Inglesi e Cala Greca, concludendo il giro con un pranzo al sacco a Cala Moresca.

L’appuntamento è per le 10 alla spiaggia dei Baracconi per l’accoglienza e registrazione dei partecipanti. La

giornata si concluderà nel primo pomeriggio. La Giornata Mondiale della Terra è una manifestazione

internazionale che ricorre ogni anno il 22 aprile. “L’evento è dedicato alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia del nostro pianeta. Worldrise è un’associazione no-profit che agisce per la

salvaguardia del mare e, attraverso progetti innovativi di sensibilizzazione e conservazione, veicola il cambiamento di rotta necessario a garantire un futuro migliore per il nostro Pianeta Blu e

per tutte noi che dipendiamo dalla sua salute. Yves Rocher è azienda benefit da sempre attenta alle tematiche ambientali: pioniera della Cosmétique Végétale®, opera, per il benessere di tutti, in un approccio che rispetta la Natura e la sua Biodiversità. per rendere il meglio della Natura accessibile a Tutti”.

