Dalle mascherine all’aperto alle feste: nuove restrizioni a Palau

Tornano le mascherine all’aperto a Palau.

Nuove restrizioni in vigore a Palau dove tornano anche le mascherine all’aperto. Il sindaco Francesco Giuseppe Manna ha firmato l’ordinanza numero 9 che impone nuove limitazioni per contenere il contagio.

E’ prevista la proroga della chiusura del parco giochi comunale di via Fonte Vecchia, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, all’aperto, in luoghi dove si creino assembramenti o in presenza di aggregazioni.

Vietato, infine, organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all’aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e dei parenti in possesso di certificazione verde. L’ordinanza resterà in vigore fino al 10 gennaio 2022.