Ristorante di Palau è tra i migliori d’Italia: importante riconoscimento

Il ristorante Da Robertino di Palau è nella guida Il Golosario 2023.

Un altro premio alla Gallura per la ristorazione. Un ristorante di Palau ha ricevuto un importante riconoscimento, comparendo in una prestigiosa guida culinaria. Si tratta del locale Da Robertino, situato in via Nazionale 20.

Lo ha annunciato lo stesso ristorante, che con gioia ha condiviso la premiazione del locale. “È con immensa gioia che condividiamo con voi una notizia straordinaria – annunciano nella loro pagina ufficiale -: il nostro ristorante è stato premiato dalla guida Il Golosario 2023 di Gatti Massobrio durante la fiera Golosaria a Milano! È un riconoscimento di cui siamo estremamente orgogliosi e che ci riempie di gratitudine. Vogliamo ringraziare di cuore i nostri meravigliosi clienti e tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni. Questo premio è frutto della passione e dell’impegno che mettiamo nella nostra cucina ogni giorno. Siamo onorati e felici di condividere con voi questo successo”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui