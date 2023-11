Cosa emerge dal processo contro Ciro Grillo e i suoi amici.

Dal processo contro Ciro Grillo e il presunto branco accusato di violenza sessuale ai danni di due giovani emergono le domande scomode alla principale accusatrice, ovvero la ragazza che sarebbe stata stuprata dal gruppo.

L’avvocata della parte offesa, Giulia Bongiorno, ha dichiarato che la studentessa italo-norvegese è stata messa sul banco degli imputati al posto dei suoi presunti stupratori. Le loro domande, secondo la legale che assiste la presunta vittima, tendono alla vittimizzazione secondaria della 20enne, dipinta come “leggera”, in base a stereotipi sulle sue origini. Gli avvocati della difesa, infatti, hanno chiesto alla ragazza come era vestita e sul suo stile di vita, in relazione ai suoi precedenti flirt.

Inoltre la difesa ha anche scavato nelle sue vecchie chat, per cercare di capire che vita sessuale conducesse la ragazza. Gli stessi ritengono che non si tratta di vittimizzazione secondaria, ma sono domande che “servono per ricostruire i fatti, quindi anche capire come fosse vestita ha un’importanza“. Così come per le chat: “perché si valuta l’attendibilità e la credibilità della testimone”.

La ragazza ieri durante il processo è scoppiata in lacrime e l’udienza è stata interrotta. Ha dovuto ripercorrere quella terribile sera di luglio, quando si trovava nella villetta di Ciro Grillo e degli altri imputati, che secondo il suo racconto l’avrebbero costretta a bere e poi assalita sessualmente. La giovane ha spiegato di essersi paralizzata e di non essere stata capace di difendersi. Il particolare più forte è stato il racconto del tentato suicidio nei giorni seguenti al fatto.

Il processo è stato interrotto perché non è stato concesso di proseguire con la deposizione protettiva con un paravento e le prossime udienze sono state fissate per il 13 e 14 dicembre, con l’esame della principale accusatrice, si andrà al 31 gennaio e poi all’1 febbraio 2024.

