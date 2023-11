Incendio in una casa a Olbia, danni ingenti all’appartamento

L’incendio ha distrutto la veranda di una casa a Olbia.

Sono ingenti i danni in un’abitazione a Olbia, a causa di un incendio, scoppiato nel primo pomeriggio alle 13 in via Sardegna. Le fiamme, secondo cause in corso di accertamento, hanno avuto origine nella veranda dell’abitazione.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia, che sono riusciti a fermare le fiamme, propagatosi anche a parte dell’appartamento. L’intervento si è concluso intorno alle ore 16 e fortunatamente non ci sono feriti. Purtroppo però l’appartamento è stato in parte danneggiato.

