La scuola di inglese per bambini e ragazzi a Olbia.

Imparare l’inglese da bambini è il modo migliore per apprendere al meglio la lingua. Ne è fermamente convinta Maria Caterina Serreri che ha sposato il franchising Helen Doron English e lo ha portato a Olbia, creando in città una delle scuole più innovative per bambini e ragazzi. Un’opportunità nuova per i più piccoli, per approfondire la lingua inglese, supportati da un metodo di apprendimento stimolante.

Sono una vera e propria passione le lingue straniere per Serreri, che da 4 anni ha messo in campo con la sua scuola di inglese. “Sin da quando ero bambina ho sempre amato le lingue straniere e tutto ciò che potesse mettermi in contatto con una cultura diversa dalla mia – racconta -. Mi incuriosiva l’idea di trovare il modo di confrontarmi con persone che non parlavano la mia lingua e di capire come fosse possibile trovare un punto d’incontro per comunicare. Da questo la scoperta dell’inglese, quando ancora non si studiava nemmeno alle elementari. Ho cominciato a studiarlo da sola, ancora bambina e per pura curiosità. Non c’era internet, non esisteva il tipo di comunicazione globale a cui siamo abituati oggi, ma c’erano libri in cui immergersi nella lettura, MTV completamente in inglese e le vecchie audio cassette. La fortuna poi di avere parenti negli Stati Uniti mi ha permesso negli anni di affiancare lo studio sui libri ad esperienze di vita, viaggi e lavoro all’estero”.

Da dove parte l’idea di aprire una scuola con il franchising Helen Doron English, organizzazione leader in Europa con oltre 30 anni di esperienza nell’insegnamento dell’inglese come lingua straniera (EFL) a bambini e ragazzi. “Il desiderio di aprire un scuola di inglese per bambini e ragazzi l’ho sempre avuto, ma ero consapevole che la passione da sola non basta – prosegue -. Ho cercato per anni fino a quando mi sono casualmente imbattuta nel gruppo Helen Doron English. Da lì è partita la formazione per diventare franchisee e insegnante Helen Doron English”.

Imparare l’inglese dai primissimi mesi di vita? Questo è possibile, ovvero attraverso una metodologia di insegnamento esclusiva, programmi strutturati, dinamici e divertenti. E senza i banchi. “I nostri materiali didattici sono dinamici e coinvolgenti e permettono ai bimbi e ai ragazzi di immergersi nella lingua straniera attraverso il gioco – spiega Serreri -, la sperimentazione e l’interazione, stimolando la loro curiosità spontanea e affiancando il loro naturale sviluppo cognitivo. Le lezioni sono gioiose e coinvolgenti, dinamiche e stimolanti. Ci sediamo tutti su comodi tappeti, dove ogni settimana proponiamo attività attraverso le quali i bambini imparano la lingua in maniera spontanea e naturale. Inoltre il divertimento prosegue con tutta una serie di applicazioni all’avanguardia che diamo ai nostri bambini e che quotidianamente loro utilizzano a casa per affiancare le lezioni svolte in classe con un’immersione naturale nella lingua straniera”.

Come avvengono le lezioni? “Le nostre classi durano dai 45 ai 90 minuti, a seconda delle età ed è possibile fare lezione una o due volte la settimana – aggiunge la docente -. I corsi cominciano tra ottobre e novembre e terminano verso i primi di giugno. Abbiamo studenti che sono con noi dall’anno in cui abbiamo aperto e i risultati del percorso svolto insieme sono stimolanti non solo per loro stessi e per le loro famiglie, ma anche per tutti noi che lavoriamo nel centro”.

Tante le soddisfazioni per l’insegnante Maria Caterina Serreri, che ama il suo lavoro ed è orgogliosa di aver intrapreso questo magnifico percorso. “Ho lasciato un lavoro a tempo indeterminato per dedicarmi completamente a questa nuova avventura – racconta -. Sono stati 4 anni molto belli e ricchi di fantastiche esperienze. Ci sono stati momenti difficili con le chiusure del lockdown e tutte le difficoltà che ne sono derivate, ma non ci siamo mai arresi. Avere un gruppo come Helen Doron English alle spalle che ci supporta e ci tiene costantemente aggiornati su metodologie, programmi, materiali all’avanguardia è la forza della nostra scuola”.