Il nuovo servizio di raccolta differenziata a San Teodoro.

Con la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta differenziata, parte simbolicamente il nuovo servizio di igiene urbana a San Teodoro, avviato lo scorso primo giugno a seguito della stipula del contratto.

L’estate appena trascorsa ha permesso di testare l’efficacia di alcuni servizi e di apportare i necessari correttivi in merito ad alcune criticità riscontrate, al fine di rendere gli stessi più efficienti e corrispondenti alle effettive esigenze del territorio.

Il nuovo appalto si pone gli obiettivi di migliorare le percentuali di raccolta differenziata raggiungendo e superando l’80% e il decoro del centro urbano e delle spiagge. sarà attivata una tariffazione che sposa il principio comunitario del “chi inquina paga”, premiando le utenze virtuose con una diminuzione dei costi sulla parte variabile della tariffa;

Spetterà al Rti Formula Ambiente spa/ATI Soc. Coop. porre in essere i servizi in appalto sotto l’occhio vigile ed attento dell’Amministrazione e degli uffici comunali preposti al controllo.

Le novità in ambito ambientale sono tante, partendo dal potenziamento delle attività di spazzamento misto e meccanizzato del territorio durante il periodo estivo, con l’utilizzo di due spazzatrici. Implementato anche il servizio di lavaggio delle piazze e delle aree centrali con una frequenza quasi giornaliera nel periodo estivo. Su tutte le spiagge del territorio verranno installate delle nuove isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti,mentre per La Cinta, L’Isuledda, Cala D’Ambra, Cala Brandinchi e Lu Impostu si procederà alla pulizia retrodunale. Previsto anche l’attivazione di un “progetto pilota” che consiste nella realizzazione di un’apposita isola ecologica presidiata nei punti di ingresso e uscita della spiaggia di La Cinta al servizio dei fruitori della stessa, in sostituzione delle isole ecologiche posizionate sull’arenile.

Inoltre sono stati pensati tutta una serie di servizi per agevolare le utenze del territorio ed i turisti come l’apertura giornaliera durante tutto il periodo estivo dell’Ecocentro comunale sito in località Stirritoggju dalle 8 alle 12 e dalle 17 alle 20. Con l’intenzione dell’Amministrazione comunale di ampliare la struttura. Verranno potenziati gli ecopunti presidiati di raccolta attivi su tutto il territorio comunale dal 1 Luglio al 15 Settembre, mentre saranno posizionate due ecoisole fisse per la raccolta differenziata dei rifiuti in Località La Suaredda e nell’area parcheggio di via Sassari. Durante i mesi di luglio e agosto si procederà anche di domenica con raccolta del rifiuto “umido” prodotto dalle utenze commerciali. Infine per le utenze stagionali in partenza di un servizio ad hoc su prenotazione per il ritiro del secco residuo.

Per tutta la durata dell’appalto, sono state previste tutta una serie di iniziative atte a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata e delle problematiche ambientali. La campagna di informazione e sensibilizzazione “ San Teodoro fa la differenziata” consentirà di aggiornare continuamente i cittadini sui temi legati all’ambiente, grazie all’attivazione di specifici canali social, ma anche attraverso l’attivazione dell’app Junker dove si possono reperire le informazioni sulle modalità di conferimento e prenotare il ritiro di ingombranti e altre tipologie di interventi.

“Con il nuovo appalto di igiene urbana – dichiara la sindaca di San Teodoro Rita Deretta – puntiamo ad avere un servizio moderno ed efficiente per il nostro Comune, che vada incontro alle esigenze delle famiglie, degli operatori commerciali, dei turisti e di coloro che operano nel settore turistico/alberghiero, e che possa garantire un maggiore decoro del centro urbano e degli arenili comunali”.