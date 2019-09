La trasmissione Borgo dei borghi.

Dalle 16 di oggi, 2 settembre, sarà possibile votare San Teodoro tra i paesi partecipanti alla trasmissione televisiva di Rai Tre Borgo dei borghi. Il programma televisivo, che andrà in onda a partire dal prossimo 22 settembre, mette in competizione i borghi più belli d’Italia al fine di eleggere il più bello tra essi.

“Abbiamo voluto aderire a questo programma per raccontare il nostro paese che, nonostante negli anni sia diventato una specie di villaggio turistico, in inverno mantiene i ritmi tipici del borgo – ha dichiarato il delegato alla cultura Massimo Oggiano -. L’idea parte dalla frase di Tolstoj, parla del tuo villaggio e parlerai del mondo, e vuole raccontare San Teodoro non solo dal punto di vista turistico, ma anche quotidiano, presentandone le peculiarità che da anni lo caratterizzano”.

Si potrà votare San Teodoro come borgo più bello d’Italia dal sito www.rai.it/borgodeiborghi fino al 17 settembre. Il Borgo dei borghi andrà in onda la domenica sera alle 21,30 fino al prossimo 20 ottobre quando verrà proclamato il vincitore

