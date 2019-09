Il dj Gabry Ponte al rifugio Lida.

Dopo Elisabetta Canalis i cagnolini della Lida Olbia hanno trovato un nuovo amico. È Gabry Ponte, in disc jockey e membro degli Eiffel 65, attualmente impegnato in una serie di spettacoli in Sardegna. In una pausa di lavoro, il dj è, infatti, andato a visitare il canile Lida di Olbia.

Gabry Ponte, raccontano i volontari, nonostante fosse piovuto la notte precedente e non fosse agevole visitare la struttura è voluto entrare nei recinti a giocare con i cagnolini. Un nuovo testimonial che dà un grande aiuto nel divulgare la realtà in cui vivono gli amici pelosi meno fortunati.

