Le misure di sanificazione adottate.

L’amministrazione comunale con l’obiettivo di garantire maggior sicurezza agli studenti e a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo di San Teodoro, ha dato il via all’installazione dei dispositivi necessari per sanificare gli ambienti scolastici. La salute è una priorità assoluta e va tutelata, soprattutto in ambienti frequentati dai giovani in cui è più difficile rispettare le misure previste per il contenimento del COVID 19.



Sono state installate circa 30 lampade sanifica aria nelle aule, nei laboratori e nella sala mensa, mentre per la palestra è prevista l’installazione del “Sistema Sanifica Aria 200”, un apparecchio appositamente utilizzato per sanificare gli ambienti di grandi dimensioni.

Tutti i sistemi di sanificazione sono altamente efficienti e hanno la capacità di abbattere microrganismi e virus, come il COVID.

Nell’ascensore verrà installata una lampada UV conforme alle indicazioni INAIL che non rilascia né ozono né composti tossici in modo da poter utilizzare l’ascensore stesso in totale sicurezza.

Inoltre, è stato acquistato un macchinario che permetterà di effettuare una sanificazione periodica, ogni 15 giorni, dell’intera struttura scolastica (aule, laboratori, uffici direzionali, mensa, palestra). Verrà impiegata una soluzione igienizzante, 100% biodegradabile, estremamente efficace contro ogni forma batterica ed indicata nella prevenzione di Norovirus, Coronavirus, Legionella e un’ampia gamma di batteri e funghi, liberamente impiegabile non contendo composti tossici.

