Il Cala d’Ambra Music Festival a San Teodoro.

Nella spiaggia di Cala D’Ambra, a due passi dal centro abitato di San Teodoro, la musica live sarà la vera protagonista dell’estate 2023. Saranno quindici i concerti live organizzati dall’associazione culturale La Jaccia con la supervisione artistica di Carlo Sezzi.

Dal 17 giugno al 17 settembre sarà un susseguirsi di appuntamenti live con ingresso gratuito, grazie all’originale alternanza creata da Carlo Sezzi, promotore di nuove e interessanti proposte e di originali ventate blues sulla terrazza fronte spiaggia di Cala d’Ambra dell’Esagono.

Il 17 giugno alle ore 18:30 si comincerà con Federico Marras Perantoni artista completo, oltre che musicista raffinato, appassionato di poesia, teatro, recitazione, danza e musica; ha preso parte, prodotto, ideato e organizzato, dal 2004 ad oggi, manifestazioni culturali e sociali, festival e laboratori di natura artistica, musicale, coreutica, teatrale e antropologica. Ha prodotto, composto e registrato nel 2005, col contributo della Provincia di Sassari, “NN”, un EP di brani inediti in italiano, ha preso parte come autore e cantante al quartetto rock “Chéri Sulla Luna” . È cantante della produzione “Storia di un impiegato e di una bomba” . È fondatore e componente della compagnia di “Ificrate & i suoi Peltasti”. È preside e direttore artistico di “Babajaga: centro d’Arte, Movimento e Danza”.

Dopo l’esperienza con la composizione in italiano, dal 2018 si concentra sull’utilizzo della Lingua Turritana, iniziando la composizione dell’album di canzoni sassaresi intitolato “Canzoni di Mari”. Nel 2019 partecipa al “Festival della Canzone Inedita Sassarese” con il brano “Sassari Niédda” aggiudicandosi il “Premio della critica” e il “Premio composizione contemporanea”. Partecipa alle finali internazionali del Premio Andrea Parodi 2019 e si aggiudica il premio per il miglior testo in gara. Tra l’inverno 2020 e la primavera 2021 registra l’album “Canzoni di Mari” che vedrà la luce il 21 dicembre dello stesso anno per la distribuzione su piattaforma di Tronos Digital. Si aggiudica il Premio Discografico Mario Cervo 2022 col disco “Canzoni di Mari”.

Canzoni di Mari.

Canzoni di Mari è un disco che parla di pirati, e che trova la sua ambientazione tra storia e leggenda nel Mar Mediterraneo cinquecentesco. Per affrontare questo racconto Federico Marras Pierantoni, ha scelto la lingua turritana, una lingua indissolubilmente legata al mare.

L’arrangiamento musicale è funzionale alle strutture della canzone, il sound è caratterizzato dall’uso esclusivo di strumenti acustici, tra cui molti delle tradizioni popolari mediterranee, in particolar modo per quanto concerne le percussioni. Tante le evocazioni blues e jazz che lasciano tuttavia spazio allo spirito prettamente folk del disco.

I musicisti sul palco.

La formazione del prossimo 17 giugno , impegnata con Marras Perantoni è formata da Carlo Doneddu, Alessandro Zolo, Giancarlo Murranca e Maurizio Pulina. Anche l’edizione 2023 del “Cala D’Ambra Music Festival” ospita e sostiene il circuito del Blues in Sardegna e collabora , a partire da quest’anno, anche con il “San Teodoro Jazz Festival” .

Sarà una stagione live di tutto rispetto, il pubblico potrà seguire i concerti al tramonto sia dai tavolini sia dall’incantevole spiaggia di Cala d’Ambra ormai concepita come platea naturale del Cala d’Ambra Music Festival. Consigliata la prenotazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui