Tempio, Gianluca Cara vince il campionato regionale di Downhill

Gianluca Cara campione regionale di Downhill.

Gianluca Cara, 27 anni, corridore dell’Olbia Racing Team, aggiunge una medaglia all’importante palmares personale che lo designa, ancora una volta, come numero uno della discesa libera in Sardegna. Il pilota dell’Olbia Racing Team conquista l’ottavo titolo consecutivo come campione assoluto della DH nella gara svoltasi domenica 11 giugno lungo le pendici del monte Limbara di Tempio Pausania e organizzata dall’associazione sportiva Zema Bike.

Gli assoluti di Downhill a Tempio Pausania.

La pista del Limbara, considerata dai tecnici della Downhill tra le più difficili in assoluto e caratterizzata da pendenze estreme e passaggi su roccia, è stata un vero campo di battaglia lungo 1200 metri per gli atleti della disciplina più spettacolare ed estrema della mountain bike. Con il tempo di 2 minuti e 56 secondi Gianluca Cara ha sbaragliato gli avversari aggiudicandosi il gradino più alto del podio con 9 secondi di distacco dal secondo arrivato, Davide Longu, anch’egli atleta del sodalizio olbiese. Medaglia di bronzo per Matteo Mura del team Spakkaruote di Carbonia. La classifica dei piloti sardi più talentuosi ha eletto un altro campione: si tratta di Gioele Multineddu, 13 anni dell’Olbia Racing Team che ha conquistato la medaglia più importante nella categoria esordienti.

I biker sardi si sono preparati a lungo per affrontare il Limbara e dare il massimo nella gara assoluta che ogni anno decreta il nuovo campione assoluto regionale della DH. Gli atleti dell’Olbia Racing Team sono già pronti ad affrontare la prossima sfida: il campionato nazionale di Downhill che si svolgerà a Prali, in Piemonte, a fine luglio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui