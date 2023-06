La presentazione del libro di Paolo Guidone a Olbia.

In occasione del suo primo anniversario di attività, il Circolo Fratelli d’Italia “Davide Rossi”di Olbia, il prossimo 17 giugno si terrà presso la sede la presentazione del libro “Come difendere la nostra identità”, alla presenza dell’autore Paolo Guidone, delegato provinciale di Fratelli d’Italia per l’istruzione e dirigente nazionale UGL Scuola.

Durante l’incontro, alla presenza di amministratori e dirigenti del partito locali e regionali, il

coordinatore del circolo cittadino Marco Piro esporrà le attività svolte sul territorio, gli eventi

organizzati e i risultati raggiunti nel corso dell’ultimo anno.

La celebrazione dell’anniversario è anche occasione per offrire alla cittadinanza un evento culturale,

come dichiara Marco Piro: “Siamo orgogliosi di ospitare presso il nostro circolo la presentazione del

libro di Paolo Guidone sulla difesa della nostra storia, tradizione culturale ed identità di italiani. Nella

seconda parte della serata, inoltre, grazie alla presenza della dottoressa Cuzzupi, segretario nazionale

UGL-Scuola nonché segretario dell’Unione Generale del Lavoro UGL Calabria, faremo delle

importanti riflessioni insieme ad alcuni rappresentanti del mondo della scuola, sulle difficoltà

presenti nel mondo dell’istruzione e sulle nuove linee di intervento nel comparto scolastico.”

L’autore del libro Paolo Guidone ci concede una piccola anticipazione: “Con il saggio che presento

ad Olbia nel Circolo di Fratelli d’Italia ho provato a ripensare ad un Italia che coniughi appartenenza

nazionale e attenta valorizzazione di quella regionale. Un uomo ha bisogno di una patria ed una

matria come tutti abbiamo bisogno di un padre e una madre e di Dio come suoi figli. Un punto va

ritenuto una pietra miliare: siamo innovatori che camminano nel solco della tradizione.”

La serata, che avrà inizio alle 18.30, sarà moderata da Tiziana Biscu, delegato provinciale di Fratelli

d’Italia per il dipartimento sociale e gli eventi e dal giornalista Fabio Alescio, direttore responsabile

del “Collection magazine”.

“Ci fa piacere condividere con la cittadinanza questa ricorrenza del Circolo evidenziando, con il

supporto dei nostri ospiti, degli aspetti che teniamo sempre presenti nel nostro impegno politico:

l’esigenza di tenere un collegamento stretto con il territorio e le sue tradizioni e la priorità di dirigere

il nostro sguardo verso i tanti ambiti dell’amministrazione cittadina, come quello rilevante dell’istruzione e della programmazione scolastica che interessano tante famiglie e giovani di Olbia”, conclude Tiziana Biscu.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui