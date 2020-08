Coronavirus, dipendente 27enne di una discoteca di San Teodoro ricoverato a Sassari

Il giovane accusa febbre alta e polmonite.

E’ ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Sassari il 27enne, dipendente della discoteca Luna Club di San Teodoro.

Il giovane, di roma, dopo essere risultato positivo al coronavirus ha accusato febbre alta e polmonite e per questo è stato subito ricoverato. Al momento le sue condizioni sono serie, ma dalle prime informazioni non sarebbe in terapia intensiva.

Il locale di San Teodoro era stato chiuso il 16 agosto, a seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute sulle discoteche.

