Al Phi Beach di Baja Sardinia 21 dipendenti positivi al coronavirus

L’esito dei tamponi effettuati nel locale della Costa Smeralda.

Sono 21 i dipendenti del Phi Beach di Baja Sardinia risultati positivi al coronavirus. E’ questo il risultato dei tamponi effettuati nel locale a seguito della decisione di estendere i test nei maggiori luoghi della movida in Costa Smeralda.

La struttura aveva deciso la chiusura della stagione nella giornata di ieri.. Tutte le persone positive comunque sono asintomatiche, in buona salute e al momento si trovano in isolamento domiciliare. Si tratta per la maggior parte di lavoratori che non risiedono in Sardegna. Intanto sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza e le procedure per tracciare i contatti stretti delle persone risultate positive.

