Sezione chiusa in via precauzionale a San Teodoro.

La classe prima sezione B della scuola Primaria dell’Istituto comprensivo di San Teodoro verrà chiusa da domani, 18 novembre, fino a data da destinarsi. Lo comunica la sindaca Rita Deretta dopo aver appreso la notizia.

Infatti a causa della conferma di positività di alcuni familiari di un alunno della sezione B, in via precauzionale l’intera classe è stata chiusa. L’alunno coinvolto è stato sottoposto a tampone e in base all’esito si valuteranno i provvedimenti da prendere necessari a tutelare e salvaguardare la salute di alunni e docenti.

Un periodo di dura prova per le scuole, soprattutto per le primarie, la cui presenza in classe è determinante per i primi approcci dei bambini impegnati a imparare a leggere e scrivere.

