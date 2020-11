Quali sono le principali funzionalità su una piattaforma di broker Forex?

Il Forex è un mercato che permette lo scambio di coppie di valute. In quest’ambito gli investitori e speculatori effettuato una compravendita delle coppie valutarie, come ad esempio: EUR-USD, EUR-GBR ecc…Per operare nel settore del Forex è possibile sfruttare le funzionalità presenti sulle piattaforme di trading online. Ma vediamo nello specifico come funziona e quali sono gli strumenti da utilizzare su un broker Forex.

Come funziona il Forex sui broker online

Sui broker online legali presenti in Italia è possibile fare Forex sulle valute. La coppia di valute è il concetto chiave sul quale si fondano le operazioni nel settore. Nello specifico su broker come eToro si possono negoziare diverse coppie di valute, in quest’ambito per vedere come funziona questa piattaforma è consigliabile prima seguire la guida ad etoro.

In linea generale, le coppie di valute che si possono trovare sui broker Forex sono diverse. Ad esempio, tra le più interessanti ci sono coppie come l’EURUSD (che mette a confronto l’Euro con il Dollaro). Sul broker Forex quando si vuole operare su questa coppia Euro/Dollaro si vede la quotazione in tempo reale e il prezzo “bid” e “ask”.

Una volta valutata la quotazione della coppia di valute è possibile aprire una posizione o di acquisto o di vendita, come coppia. In questo caso si deve speculare sui movimenti dei prezzi. Quindi se si apre una posizione d’acquisto si prospetta un apprezzamento di una valuta rispetto all’altra ossia dell’Euro rispetto al Dollaro. In una posizione di vendita è possibile che si preveda che il Dollaro abbia un apprezzamento rispetto all’euro.

Per realizzare un profitto è necessario fare la giusta previsione. Che viene gestita interamente con gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma online.

Come verificare le valute negoziabili sui broker Forex

I broker Forex non permettono di negoziare tutte le coppie di valute. Infatti, ci sono broker che permettono di operare solo su 20 coppie valutarie, in altri casi queste sono molte di più ad esempio ci sono piattaforme che hanno anche oltre 55 coppie valutarie sulle quali è possibile aprire una posizione e fare una previsione.

Si possono controllare le coppie di valute negoziabili sul broker utilizzando gli strumenti della piattaforma e accedendo alla sezione Forex e controllando di conseguenza tutte le possibilità offerte dal broker.

Ma non solo, dalla sezione dedicata è possibile vedere anche le analisi, scegliere il tempo sulla quale si prevede la variazione, verificare le ultime notizie del settore, usare gli strumenti per scegliere la somma da investire su quella determinata previsione. Tutte queste funzioni sono necessarie per negoziare le coppie valutarie in modo corretto.

Strumenti di Forex trading e previsioni

I broker Forex mettono a disposizione degli investitori degli strumenti di trading multipli al fine di operare e negoziare una determinata coppia di valute in modo ottimale, per verificare una specifica configurazione di mercato, vedere il livello di supporto e quello di resistenza.

Ma questi strumenti non sono gli unici da utilizzare per effettuare una corretta analisi tecnica. Infatti, quando si investe e si fanno previsione sulle coppie valutarie, bisogna analizzare anche le condizioni del mercato per aprire la posizione, per gestire il proprio denaro, comprendere la volatilità in base al periodo, verificare la durata dell’operazione, gli eventi macroeconomici.

Alcuni broker offrono tutte le funzioni per una corretta analisi tecnica direttamente dalla loro piattaforma. In genere, infatti, sono disponibili: grafici sull’andamento delle valute, le ultime notizie macroeconomiche, le condizioni di uno specifico mercato. Se non dovessero essere disponibili tutte le informazioni necessarie a fare una corretta previsione si consiglia di ampliare le proprie conoscenze attraverso giornali finanziari e blog del settore.

