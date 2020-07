Chiara e Fedez in villa a Puntaldia.

Le vacanze dei Ferragnez in Gallura continuano e dopo la settimana a Valle dell’Erica a Santa Teresa, la coppia, insieme al piccolo Leo, arriva nelle coste di San Teodoro dove dalle loro storie sui social si possono riconoscere gli inconfondibili paesaggi con Tavolara sullo sfondo. Chiara e Fedez alloggiano in una mega villa con vista mozzafiato sul mare a Puntaldia. In loro compagnia anche lo youtuber Luis Sal, amico della coppia già in vacanza a San Teodoro.

