L’ondata di caldo africano non molla Sassari e la Gallura: temperature sopra i 40 gradi

Allerta meteo della Protezione civile.

L’ondata di caldo africano non mollerà la Sardegna almeno fino a lunedì. La protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per le alte temperature valido dalle 19 di oggi 31 luglio e fino alle 19 del 2 agosto.

nella giornata di domani si avranno ancora temperature molto elevate in particolare sulla Sardegna centrale e occidentale, con temperature che in molte località supereranno i 40°c e, localmente, potranno arrivare sino a 44-45 gradi. La zona più calda sara’ la Sardegna centro-meridionale, in particolare il basso campidano e le zone interne a ridosso. Nella giornata di domenica le temperature, pur rimanendo localmente molto elevate, diminuiranno progressivamente, a partire dalla parte occidentale dell’Isola.

