Acqua interrotta in alcune zone di San Teodoro.

A seguito di un guasto nella condotta in uscita dalla diga del Maccheronis, il cui intervento di riparazione da parte di Enas (Ente Acque della Sardegna) è ancora in corso, da venerdì scorso il Consorzio di Bonifica della Sardegna centrale non può garantire l’ approvvigionamento del potabilizzatore della Runcina a San Teodoro. Di conseguenza, a seguito dello svuotamento delle scorte del serbatoio, risulta interrotta l’erogazione nelle frazioni di Badditogliu, Straulas, Muntiggiu de la Petra, Badualga, Lu Lioni, Stazzu di mezzu, Li Teggi e Li Cuponeddi.

Per limitare i disagi all’utenza, Abbanoa ha attivato il servizio sostitutivo con le autobotti. Dalle 9 alle 13 un mezzo stazionerà in via Nazionale a Straulas, dalle 14 alle 17 il servizio sarà operativo in vico Sardegna a Lu Lioni.

Il guasto riguarda anche i potabilizzatori al servizio di Budoni e Torpè, che risultano parzialmente alimentati. I tecnici del Gestore hanno definito un piano di emergenza per garantire il servizio. Si sta procedendo con chiusure notturne dell’erogazione dalle 20 alle 8 per consentire di far scorta d’acqua nei serbatoi e garantire l’erogazione all’utenza durante la giornata.

Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

