Boom di acquisti di case-vacanza a Porto San Paolo

Il mercato delle case-vacanza conquista Loiri Porto San Paolo.

Sempre più persone comprano le case-vacanza a Porto San Paolo. Nell’ultimo periodo è in crescita il mercato in altre località della Gallura. Il mercato della casa vacanza, negli ultimi anni, ha vissuto un periodo di forte spolvero grazie all’interesse di chi ha deciso di assicurarsi un tetto nelle località turistiche.

In base alle analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa il 2022 ha visto anche una crescita di acquirenti stranieri decisi a comprare nel Belpaese, alla luce dei prezzi più competitivi rispetto ai loro mercati di riferimento.

Questo tipo di domanda si è aggiunta a quella di chi ha potuto contare su un budget contenuto con il risultato di sostenere il mercato di località turistiche secondarie, soprattutto nelle località di mare. In Gallura, negli ultimi anni, vi è un interesse per Loiri – Porto San Paolo che attira acquirenti dalla vicina Olbia, i cui valori sono in deciso aumento.

Si acquista sia come prima casa sia come casa vacanza. Si cercano case da 70-80 metri quadri per realizzare affitti estivi visto che in una stagione si possono ricavare anche 12 mila euro da un immobile da 150 mila euro. Porto San Paolo è la località che si presta maggiormente all’acquisto di casa vacanza visto che sorge di fronte alle isole di Tavolara e Molara. La maggioranza delle abitazioni risale agli anni ’70-’80.

Per soluzioni ristrutturate fronte mare si toccano valori di 6000-6500 euro al metro quadro, contro una media di 2000 al mq. Quotazioni simili si registrano sulle colline panoramiche e più distanti dal mare. Si segnala un aumento di presenze da parte di tedeschi, anche se prevalgono gli acquirenti lombardi.

